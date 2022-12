Sci alpino, Sestriere femminile 2022: calendario, programma, orari e tv

Dopo la lunga trasferta nordamericana si torna sulle Alpi per un’altra tappa della Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino. Tornano le discipline tecniche sulle nevi piemontesi di Sestriere, con un gigante in programma sabato 10 e uno slalom speciale previsto per domenica 11 dicembre. Occhi puntati su Marta Bassino, reduce dalle ottime prove nelle gare veloci in America, ma anche su Federica Brignone, che deve ancora ritrovare il feeling giusto. Di seguito il programma completo.

La diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.

Sabato 10 dicembre

Ore 10.30: prima manche gigante femminile

Ore 13.30: seconda manche gigante femminile

Domenica 11 dicembre

Ore 10.30: prima manche slalom femminile

Ore 13.30: seconda manche slalom femminile