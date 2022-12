Sci alpino, convocati dieci azzurri per le gare in Val d’Isere

Saranno dieci gli sciatori azzurri impegnati nel weekend del 10-11 dicembre in Val d’Isere, dove andranno in scena sia il gigante che lo slalom. Tra i 10 convocati dal direttore tecnico Massimo Carca, spicca l’assenza di Giuliano Razzoli, fermato da un problema alla schiena. A difendere i colori azzurri saranno dunque Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross. Italia a caccia di un podio in Val d’Isere che manca dal 2019 (Gross, terzo nella slalom).