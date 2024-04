Masters 1000 Montecarlo 2024, Sinner si prende la rivincita e vola in semifinale: Rune battuto in tre set

Jannik Sinner si prende la rivincita. Il tennista altoatesino sconfigge in tre set Holger Rune con il punteggio finale di 6-4 6-7(5) 6-3 dopo due ore e trentanove minuti di grande battaglia e vola in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo dove domani affronterà il greco Stefanos Tsitsipas che ha sconfitto in due set il russo Karen Khachanov. Con questo risultato Sinner mantiene il numero due del ranking Atp.

PRIMO SET – Inizio di partita molto equilibrato con entrambi i giocatori che rischiano poco nei rispettivi turni di servizio. Sinner salva una palla break con coraggio nel quarto game e poi piazza la zampata vincente nel game successivo vincendo un grande braccio di ferro da fondo e involandosi sul 3-2. L’altoatesino non sbaglia un colpo, rimonta da 15-30 nell’ottavo game, sale sul 5-3 e nel game di servizio successivo chiude a tripla mandata la prima frazione di gioco con il punteggio di 6-4.

SECONDO SET – L’inizio del secondo set ricalca esattamente il primo parziale con entrambi i giocatori che tengono i rispettivi servizi senza problemi sino al 2-2. Jannik però in risposta sale in cattedra, si porta sullo 0-40, ma Rune sfrutta un paio di errori non forzati da parte di Sinner: il danese sale sul 3-2. I punti vanno via molto veloci, Rune rischia tutto in risposta ma non riesce a sortire gli effetti sperati. Si arriva sul 5-5 dove succede tutto ed il contrario di tutto: sullo 0-30 Rune si prende due warning, chiede l’intervento del supervisor e al rientro, in qualche modo, si salva dallo 0-40, e allunga il parziale al tie-break. Sinner, con un meraviglioso rovescio, vola sul 5-3, si procura due match point ma Rune non muore mai. Il danese vince quattro punti di fila e allunga il verdetto al terzo e decisivo set.

TERZO SET – La partita si fa molto dura e difficile, anche mentalmente e fisicamente. Jannik vive un momento difficile ad inizio terzo parziale, ma è molto bravo ad uscirne fuori senza danni: annulla una palla break pericolosissima nel quinto game del terzo set e si porta sul 3-3. Qui arriva il momento decisivo: Jannik piazza l’allungo vincente, mette a segno un paio di vincenti straordinari e chiude la partita per 6-3. Domani ci sarà Tsitsipas.