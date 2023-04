Liga 2022/2023, Real Madrid a valanga sul Valladolid: 6-0 con tripletta di Benzema

Che il Barcellona sia ormai scappato e vada verso la conquista del titolo è assodato, ma il Real Madrid ci tiene a chiudere bene la sua stagione e soprattutto si tiene in forma per gli ultimi turni di Champions League. La squadra di Ancelotti vista quest’oggi di certo non teme nessuno, come dimostra il 6-0 con il quale ha sconfitto il Valladolid. Apre le marcature Rodrygo, poi Benzema decide che è ora di chidere la partita: 3 gol in 7 minuti e dopo poco più di mezz’ora siamo già sul 4-0. Nel secondo tempo ci pensano poi Asensio e Lucas a fissare il punteggio sul 6-0 finale.