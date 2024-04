Lega Pro, Mariani: “Domani consiglio straordinario per decidere la partenza dei playoff”

Il presidente della Lega Pro, Matteo Mariani, ha incontrato la stampa complimentandosi con il Cesena, vincitori del Girone B, per poi affrontare il tema dai play-off: “Abbiamo convocato per domani alle 12.30 un Consiglio Direttivo straordinario per decidere la data di partenza dei playoff, alla luce del giudizio ancora pendente al Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso del Taranto. All’esame del Consiglio di domani ci sarà il possibile slittamento della data d’inizio playoff. Nelle prossime 24 ore, stando alle indicazioni della FIGC – che ringrazio per essersi prodigata – dovremmo conoscere il giorno ufficiale dell’udienza presso il Coni-. Mi dispiace, come presidente, per il disagio che questa vicenda provoca ai club, alle 28 squadre e a milioni di tifosi, i quali attendono con diritto il via dei playoff. Da mesi siamo al lavoro per renderli più belli e più ricchi, con il Var in tutte le gare, ma ancora una volta le tempistiche nel sistema dei controlli si dimostra non aderente alle esigenze di velocità di un campionato professionistico”.