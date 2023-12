Inter, Acerbi: “La Juventus ha speso molto, noi abbiamo preso parametri zero”

Francesco Acerbi commenta la partita dell’Inter contro il Genoa ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile su questo tipo di campo. Loro sono stati molto aggressivi e non è stata la nostra miglior partita; pareggio giusto“. Sulle aspirazioni allo scudetto: “In Champions avevamo fatto un bel girone, il percorso è stato inaspettato però. In finale può succedere di tutto, un peccato. Quest’estate abbiamo cambiato tanti giocatori, sono andati via Brozovic, Handanovic, Dzeko, Lukaku, nomi forti in Europa. Abbiamo preso nuovi giocatori che si sono rivelati forti e il gruppo sta dimostrando di poter fare grandi cose. Un pareggio del genere, in trasferta, ci può stare, Vogliamo puntare in alto, sappiamo di avere le qualità per la vittoria. Possiamo competere con tutti, ma è giusto ricordare chi se ne è andato e chi è arrivato. Si dice che possiamo stravincere la stagione, ma la Juventus ha speso molto e noi abbiamo preso parametri zero. Serve equilibrio, vedremo di fare ciò che possiamo“.