F1 GP Australia, Sticchi Damiani: “Complimenti alla Ferrari, splendida doppietta”

Il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani si congratula con la Ferrari dopo la doppietta conquistata nel Gran Premio d’Australia: “Faccio i miei complimenti alla Ferrari per la splendida doppietta di Carlos Sainz e Charles Leclerc nel Gran Premio d’Australia. L’affermazione di un marchio che è tra i più riconosciuti dell’Italia nel mondo ci conforta e ci stimola in questa fase dove l’intera squadra dell’Automobile Club d’Italia sta lavorando con grande impegno, non solo per organizzare al meglio il doppio appuntamento italiano del Mondiale di Formula 1, in programma a Imola il 19 maggio e a Monza l’1 settembre, ma anche nelle trattative per mantenere l’Italia nel calendario iridato dopo il 2025. In questa ottica non vanno dimenticati i lavori che da oltre due mesi stanno interessando l’Autodromo Nazionale Monza per renderlo sempre più confortevole e al passo con le esigenze che la Formula 1 moderna necessita“.