Bologna-Monza 0-1, Petagna: “Mi sento al top della forma. Allenatore incredibile”

L’attaccante del Monza, Andrea Petagna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 0-1 arrivata contro il Bologna. Ecco le sue parole: “L’abbiamo vinta con i ragazzi entrati nel secondo tempo, con la voglia e la fame di raggiungere il risultato. Siamo rimasti lì fino all’ultimo minuto e l’abbiamo portata a casa. Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo un allenatore incredibile e poi la domenica andiamo forte e otteniamo i risultati, Sabato affrontiamo una squadra fortissima come il Milan”.

E ancora: “Finalmente sto bene, quando stai bene fisicamente stai bene mentalmente. I risultati poi si vedono in campo, mi sento al top della forma. Migliore in campo Donati? Grande gol di Giulio, spero che domani non nevichi. Milan? E’ una partita emozionante, non solo per me ma per tanti dell’ambiente. Faremo una grande partita”.