Wta Indian Wells 2021, Paolini avanti al secondo turno: battuta la 22enne Hontama

by Mattia Zucchiatti 7

Può sorridere Jasmine Paolini che accede al secondo turno del torneo Wta di Indian Wells, in California. Sul cemento statunitense del Bnp Paribas Open, l’azzurra n.63 al mondo ha superato all’esordio del tabellone principale la 22enne giapponese Mai Hontama (n.161) con il punteggio di 6-0 3-6 6-2 in un’ora e quarantatré di gioco. Tutto facile per la 25enne toscana che nel primo set ha dominato l’avversaria, strappando subito il servizio al secondo gioco e non concedendo palle break fino al 6-0 finale. Più equilibrio nel secondo set, almeno fino al settimo gioco quando Hontama strappa il servizio a Jasmine, ripetendosi poi sul 5-3. Paolini però non perde la concentrazione e nel terzo set parte forte chiudendo poi sul 6-2. Al prossimo turno affronterà la belga Elise Mertens, numero 18 del ranking e 14 del seeding.