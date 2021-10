Wta Courmayeur 2021: Paolini travolta in semifinale da Vekic

by Antonio Sepe

Jasmine Paolini - foto Ray Giubilo

Il pomeriggio negativo del tennis italiano prosegue anche in Valle d’Aosta. Dopo la sconfitta di Sinner in semifinale a Vienna, nel Wta di Courmayeur 2021 Jasmine Paolini è stata sconfitta, sempre in semifinale, da Donna Vekic. Nonostante il punteggio di 6-2 6-0, alquanto severo, la giocatrice italiana ha avuto parecchie chance. Purtroppo però non ne ha sfruttata quasi nessuna ed è uscita di scena ad un passo dalla finale. Sarà dunque la croata a contendere il titolo a Clara Tauson, vittoriosa in rimonta su Samsonova.

CRONACA – Ottima partenza di Vekic, che tiene i suoi turni di servizio senza difficoltà e strappa la battuta alla sua avversaria in apertura. Il primo game del match vinto scuote però Paolini, che piazza il contro break ed appare in ripresa. Purtroppo, però, le due chance del 3-3 mancate pesano come un macigno, specialmente perché permettono a Vekic di rientrare nel game, aggiudicarselo, ed avviarsi verso il 6-2 finale. Nel secondo set le cose vanno persino peggio.

Nel game d’apertura Paolini si procura due opportunità di break, ma le fallisce entrambe. I quattro punti di fila regalano dunque il game alla croata e non fanno altro che mettere il match sui binari del primo set. Paolini si disunisce e non riesce in alcun modo a contrastare l’efficacia dei colpi della sua avversaria. Risultato? 5-0 in favore di Vekic, che blinda la vittoria. L’azzurra prova quantomeno ad evitare il bagel, ma la 25enne di Osijek non le concede neppure questo e stacca il pass per la finale.