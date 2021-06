Wimbledon 2021, Jasmine Paolini eliminata al primo turno: Petkovic passa in due set

by Michele Muzzarelli

Jasmine Paolini - Foto Courtesy of Wta Copa Colsanitas

Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno di Wimbledon. La tennista toscana è stata sconfitta all’esordio dalla tedesca Andrea Petkovic, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Una partita condizionata anche dalle condizioni meteo londinesi, con la maggior potenza della tennista teutonica che si è rivelata come prevedibile determinante su questa superficie.

Il match è iniziato con cinque break in altrettanti game e Paolini incapace di tenere i primi tre turni di battuta. Una volta trovata qualche certezza in più, con il 71% di prime in campo, la toscana inizia ad ingranare ma Petkovic non concede più nulla e chiude sul 6-4. Complicatissimo anche l’avvio di secondo set, con la tedesca in pochi minuti avanti 4-0: Paolini prova a reagire e recupera uno dei due break per accorciare sul 4-3, ma alla fine Petkovic chiude sul 6-3 e si prende l’accesso al secondo turno dove sfiderà la vincente di Krejcikova-Tauson.