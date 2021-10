Trevisan-Kalinskaya in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Courmayeur 2021

by Davide Triolo

Martina Trevisan - foto Ray Giubilo

Martina Trevisan dovrà vedersela con Anna Kalinskaya al primo turno del Wta 250 di Courmayeur 2021. Condizioni ideali per la tennista russa, la quale potrà esprimere la potenza dei suoi colpi sul cemento indoor italiano; l’azzurra, invece, preferisce la terra rossa e potrebbe incorrere in qualche difficoltà di troppo. La caparbietà difensiva e le abilità tattiche di Trevisan, però, sono delle potenziali armi in più per la toscana, galvanizzata inoltre dal palcoscenico casalingo. Confronto aperto a qualsiasi risultato, ma russa leggermente favorita per caratteristiche. La disputa si svolgerà oggi, martedì 26 ottobre, come quinto incontro sul Centrale a partire dalle ore 11.30 (dopo Paolini-Di Giuseppe). La diretta televisiva della sfida sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming fruibile attraverso il sito ufficiale dell’emittente in questione e la piattaforma SuperTennix, gratuita per i tesserati Fit. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match di riferimento.

