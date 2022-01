Qualificazioni Wta Melbourne 2022, eliminate Errani e Trevisan

by Michele Muzzarelli

Sara Errani - Foto Roberto Dell'Olivo

Arrivano brutte notizie da Melbourne per il tennis azzurro, perchè Martina Trevisan e Sara Errani sono state eliminate nelle qualificazioni del torneo WTA in corso nella città australiana. Il primo turno è stato fatale a tutte e due le azzurre, entrambe iscritte al torneo Melbourne 1. Trevisan, numero 8 del tabellone cadetto, è stata battuta in tre set dalla wild card locale Kimberly Birrell, numero 740 del ranking WTA: 6-3 4-6 6-3 il punteggio in favore della giovane aussie, con la giocatrice toscana apparsa sempre in difficoltà al servizio e mai in grado di risalire la china anche nel set decisivo.

Australiana e giovanissima anche la giustiziera di Sara Errani, sconfitta dalla 16enne Taylah Preston, giocatrice senza ranking ma capace di battere per 7-5 2-6 6-3 la ex numero 5 del mondo. Come spesso accade con la romagnola, il servizio non è un fattore fin da subito, con nove break nel solo primo set ed Errani che manca la palla break per andare a servire sul 6-5. Più regolare l’andamento del secondo set, poi l’azzurra inizia il terzo set in vantaggio di un break ma cede due volte di fila il servizio nel momento decisivo.