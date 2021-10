Paolini-Pegula in tv: data, orario, canale e diretta streaming WTA 1000 Indian Wells 2021

by Aliosha Bona

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini se la vede con Jessica Pegula al terzo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2021. L’azzurra sta vincendo e convincendo sul cemento americano. Ora si trova opposta alla padrona di casa che ha mostrato grandi cose negli scorsi mesi. Non sarà un incontro facile per la toscana che però non vuole mettersi limiti.

La sfida andrà in scena nella giornata di domenica 10 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming proposto mediante il sito ufficiale dell’emittente in questione e attraverso la nuova piattaforma SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti allo scontro valevole per il terzo atto del prestigioso torneo americano.