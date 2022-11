Musetti-Fritz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Taylor Fritz nel secondo ed ultimo singolare di Italia-Stati Uniti, incontro di quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Impegno non facile per il carrarino, protagonista di una grande parte finale di stagione sulle superfici rapide con il titolo a Napoli ed i quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’americano, infatti, ha appena raggiunto il penultimo atto delle ATP Finals a Torino in un’annata che, tra le altre cose, lo ha visto trionfare nel Masters 1000 di Indian Wells e chiudere all’interno della top ten. L’unico precedente tra i due se l’è aggiudicato lo stesso statunitense. Quest’ultimo lo scorso luglio non ha lasciato scampo a Musetti nel primo turno di Wimbledon.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Musetti e Fritz scenderanno in campo oggi (giovedì 24 novembre). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata a partire dalle ore 10:00. Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206) e Raisport.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV, Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo singolare tra Musetti e Fritz. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.