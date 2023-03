Indian Wells 2023: programma, orari e ordine di gioco qualificazioni martedì 7 marzo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Indian Wells per la giornata di martedì 7 marzo 2023. Si giocano gli incontri dell’ultimo turno di qualificazioni, con quattro rappresentanti azzurri che provano ad agganciare il main draw. Alle ore 20:00 ci proveranno Matteo Arnaldi contro Kokkinakis e Francesco Passaro contro Wu. Poi in tarda serata Roberto Marcora sfiderà Vukic, mentre Sara Errani dovrà vedersela contro l’olandese Arantxa Rus. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA MARTEDI 7 MARZO (ORARI ITALIANI)

STADIUM 3

Ore 20:00 – (9) Kokkinakis vs (13) Arnaldi

a seguire – Popyrin vs (17) Daniel

a seguire – (WC) Sandgren vs (16) Hijikata

STADIUM 4

Ore 20:00 – (WC) Krueger vs (13) Frech

a seguire – (10) Peterson vs (WC) Dolehide

a seguire – Danilovic vs Juvan

a seguire – Rus vs (14) Errani

STADIUM 5

Ore 20:00 – (11) Albot vs (22) Struff

a seguire – Tabilo vs (WC) Svajda

a seguire – (6) Zhang vs Shang

STADIUM 6

Ore 20:00 – (1) Galfi vs Swan

a seguire – (2) Bucsa vs Ruse

a seguire – (4) Masarovs vs (WC) Hovde

a seguire – Hibino vs (20) Birrell

STADIUM 7

Ore 20:00 – Marterer vs Nava

a seguire – (8) Garin vs (24) Misolic

a seguire – Muller vs (19) Riedi

a seguire – Andujar vs (18) Gojo

STADIUM 8

Ore 20:00 – (11) Schmiedlova vs (24) Siegemund

a seguire – (7) Bonaventure vs (23) Lys

a seguire – (3) Gracheva vs (15) Friedsam

STADIUM 9

Ore 20:00 – (12) Passaro vs T. Wu

a seguire – (9) Tsurenko vs Boulter

a seguire – Vukic vs (PR) Marcora