Australian Open 2022, Nadal: “Una delle partite più emotive della mia carriera. Darò il massimo per esserci nel 2023”

by Andrea Bellini

Rafael Nadal - foto Ray Giubilo

“Prima di tutto, so che è un momento difficile, Daniil, sei un campione fantastico. Un paio di volte mi sono trovato nella tua situazione, con la possibilità di vincere il trofeo e senza riuscirci, ma vedrai che ce la farai, mi congratulo con te e il tuo team. È stato un onore condividere con te una delle partite più emotive della mia carriera, ti auguro il meglio per la carriera“. Queste le prime parole di Rafael Nadal dopo aver vinto l’Australian Open 2022 al termine di una battaglia infinita, di oltre cinque ore, contro Daniil Medevedev.

Il maiorchino ha poi aggiunto: “È stato bellissimo, un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato a giocare a tennis, adesso sono qui e non potete sapere quello che ho passato per essere qui, grazie per il vostro calore. È stato senza dubbio uno dei mesi più emozionanti della mia carriera, queste tre settimane rimarranno per sempre nel mio cuore. Non potrò mai ringraziare abbastanza il mio team, la mia famiglia, lo sapete quanto sia stato difficile l’ultimo anno e mezzo, siete sempre rimasti con me, a farmi coraggio: senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Non voglio dimenticare tutti i volontari che hanno permesso l’organizzazione di questo torneo, grazie ai miei sponsor, agli organizzatori, so quanto sia difficile organizzare tornei in questo periodo”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Un mese e mezzo fa vi avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open, ora non posso dirlo. Continuerò a dare il massimo per tornare il prossimo anno“.

