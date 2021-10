Volley, semifinali Supercoppa maschile 2021: programma, orari e diretta tv

by Deborah Sartori

Festa Gianluca Galassi e Vero Volley Monza, Superlega 2021/2022

Il programma delle semifinali della Del Monte Supercoppa 2021 di volley maschile. Le quattro migliori squadre della passata stagione scenderanno sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale. Sabato 23 ottobre si svolgeranno le due semifinali: i padroni di casa della Lube incontreranno i brianzoli di coach Eccheli, mentre Perugia sfiderà Trento in un match emotivamente non facile per l’ex d’eccellenza Simone Giannelli. Chi accederà alla finalissima di domenica? Di seguito il programma dettagliato e come vedere le semifinali della Supercoppa maschile.

IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE

STREAMING E TV – Le due semifinali saranno visibili, come tutte le partite di campionato, sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Le semifinali saranno trasmesse anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport (e in streaming gratuito su Rai Play). Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con dirette testuali e cronache al termine per non perdersi nemmeno un’emozione.

PROGRAMMA SEMIFINALI SUPERCOPPA MASCHILE 2021

Sabato 23 ottobre 2021

Ore 15.15 Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza – Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Ore 18.00 Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino – Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv