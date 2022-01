Volley, Civitanova-Milano in tv oggi: orario e diretta streaming Coppa Italia 2022

by Deborah Sartori

Attacco Lucarelli (Lube Civitanova), volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano, sfida valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022 di volley maschile. I cucinieri di coach Blengini hanno chiuso il girone di andata al secondo posto ed ora ospitano i meneghini, settimini. Gli uomini di Piazza sono chiamati ad una grande prestazione contro la Lube, detentrice del titolo. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 16 gennaio all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine, per non perdersi davvero nulla.