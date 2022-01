Volley, Coppa Italia maschile 2022: tabellone e accoppiamenti semifinali

by Deborah Sartori

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali della Del Monte Coppa Italia SuperLega 2022 di volley maschile. Le otto migliori squadre del girone di andata del campionato, faticosamente concluso tra i rinvii causa Covid, si sfidano nei quarti di finale. I campioni in carica di Civitanova proveranno a difendere il titolo ma non sarà facile vista l’alta competitività delle avversarie. Le quattro vincitrici accederanno alla Final Four, in programma a Bologna il 5 e 6 marzo. Chi accederà alle semifinali? Di seguito gli accoppiamenti.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI

Vincente Sir Safety Conad Perugia/Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Allianz Milano – Itas Trentino