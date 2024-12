Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta sul campo dell’Empoli, sfida valida per la 16esima giornata di Serie A. “Siamo consapevoli di giocare su un campo ostico – ha dichiarato l’allenatore granata -. L’ultima vittoria del Toro a Empoli è datata 2022 e anche le big hanno sempre sofferto qui; cerchiamo un’occasione per svoltare e una vittoria che meritiamo per riprendere totalmente fiducia“. Sull’ultimo precedente contro gli azzurri, disputato a fine settembre in Coppa Italia, l’ex allenatore del Venezia spiega: “In Coppa Italia siamo stati penalizzati da un calcio piazzato nel finale, ma da quella volta siamo cresciuti e a Genova lo abbiamo dimostrato: ci è mancato solo il guizzo, vogliamo arrivare il prima possibile a una quota di punti per poi programmare lo step successivo“.

In chiusura Vanoli ha parlato anche della pesantissima assenza di Zapata, capitano e uomo simbolo del Torino, che a inizio ottobre ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nella gara contro l’Inter: “Anche al Manchester City, da quando non c’è più Rodri, è venuto a mancare tutto, ma questo ormai è il passato: cerchiamo qualcosa di diverso e guardiamo avanti“.