Verona-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Verona-Lecce, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento cruciale per tutte e due, visto che i padroni di casa vogliono vincere per accorciare sulla zona salvezza, mentre i salentini, in serie positiva ormai da diverse partite, cercano altri punti per restare in zone tranquille. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 21 gennaio.

Verona-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Sergio Floccari.