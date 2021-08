Tokyo 2020, ciclismo su pista: Italia in finale per l’oro nell’inseguimento a squadre, orario, diretta tv e streaming

by Valerio Carriero

Filippo Ganna

Il ciclismo su pista regala la prima medaglia all’Italia con l’inseguimento a squadre maschile a Tokyo 2020. Dopo la pazzesca semifinale del quartetto azzurro trascinata da Pippo Ganna al record del mondo in 3’42″307, la squadra italiana gareggerà nella finale per l’oro contro la Danimarca. L’appuntamento è alle 11.06 (orario in Italia) di mercoledì 4 agosto, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming integralmente su Eurosport Player e Discovery+. Da definire la programmazione di RaiDue ma è probabile che la gara venga trasmessa in chiaro. Su Sportface.it, invece, potrete restare aggiornati con live testuale, cronaca, highlights, dichiarazioni e tanto altro.