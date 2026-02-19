Sport in tv oggi, giovedì 19 febbraio: Olimpiadi Milano Cortina, Europa League, Coppa Italia basket e tanto tennis

Dalla seconda giornata di test di F1 in Bahrain al Magical Kenya Open di golf, passando per Europa e Conference League, Coppa Italia di basket, cricket mondiale, snooker e grande atletica indoor: ecco il programma completo con orari e dirette tv e streaming.
Giovedì 19 febbraio ricchissimo di appuntamenti sportivi in tv e streaming. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, sull’Europa League con il Bologna e la Fiorentina in Conference, sulla Coppa Italia di basket e sui tornei ATP e WTA in corso. Non mancano golf, ciclismo, snooker, cricket e atletica indoor.
Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi della giornata.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO
06.00 GOLF (DP World Tour) – Magical Kenya Open, primo giro
Diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00
Diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00
06.30 CRICKET (Mondiali T20) – Italia-Indie Occidentali
Diretta tv su Sky Sport Arena
Diretta streaming su Sky Go, NOW, ICC Tv
08.00 F1 – Test in Bahrain, seconda giornata
Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle ore 13.00
Diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00
09.05 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Diretta tv su Rai 2 dalle ore 09.50 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine
Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.05 alle ore 17.00, dalle 19.00 fino al termine
Diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
10.00 CICLISMO – UAE Tour, quarta tappa: Fujairah-Fujairah
Diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max dalle ore 12.25
10.30 CRICKET (Mondiali T20) – Sri Lanka-Zimbabwe
Diretta streaming su ICC Tv
11.00 TENNIS – WTA 1000 Dubai, quarti di finale
Diretta tv su Super Tennis
Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix fino alle ore 18.40 (in alternanza)
Diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
12.20 CICLISMO – Vuelta a Andalucia, seconda tappa: Torrox-Otura
Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max dalle ore 14.00
13.00 TENNIS – ATP 500 Doha, quarti di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix fino alle ore 18.40 (in alternanza)
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv
Sinner-Mensik quarto match dalle ore 13.00 (il terzo non prima delle 17.30)
13.55 CICLISMO – Volta ao Algarve, seconda tappa: Portimao-Foia
Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max dalle ore 16.00
14.00 SNOOKER – The Players Championship, quarti di finale
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max
14.30 CRICKET (Mondiali T20) – Afghanistan-Canada
Diretta streaming su ICC Tv
14.40 SCHERMA (Coppa del Mondo Paralimpica)
Day 1
Spada femminile Categoria B (Julia Markowska)
Fioretto maschile Categoria A (Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi)
Spada femminile Categoria A (Sofia Brunati, Sofia Garnero)
Fioretto maschile Categoria B (Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo)
Diretta Streaming su Assalto – La TV della Scherma
16.15 GOLF (PGA Tour) – The Genesis Invitational, primo giro
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max
Diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 23.30
17.30 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, andata playoff) – Budowlani Lodz-Chieri
Non è prevista diretta tv/streaming
18.00 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Venezia-Tortona
Diretta tv su Sky Sport Basket
Diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv
18.15 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) a Lievin
Diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.30
Diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 20.30
18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff)
-
Brann-Bologna (Sky Sport Uno, Sky Sport 252; Sky Go, NOW)
-
Fenerbahce-Nottingham (Sky Sport Max, Sky Sport 253; Sky Go, NOW)
-
PAOK-Celta Vigo (Sky Sport Mix, Sky Sport 254; Sky Go, NOW)
-
Dinamo Zagabria-Genk (Sky Sport 255; Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Conference League, andata playoff)
Kups-Lech, Noah-AZ Alkmaar, Sigma Olomouc-Losanna, Zrinjski-Crystal Palace
In formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno ottavi) – Juventus-Wolfsburg
Diretta streaming su Disney Plus
19.00 PALLANUOTO (Conference Cup) – Posillipo-Dinamo Tbilisi
Diretta streaming su European Aquatics Tv
19.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, ottavi di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis (in alternanza)
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv
20.00 TENNIS – ATP 500 Rio de Janeiro, ottavi di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis (in alternanza)
Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv
20.00 CALCIO (Saudi Pro League) – Al Ahli-Al Najma
Diretta streaming su Como Tv
20.00 SNOOKER – The Players Championship, quarti di finale
Diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
20.45 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Virtus Bologna-Napoli
Diretta tv su Sky Sport Basket
Diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv
21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Jagiellonia-Fiorentina
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252
Diretta streaming su Sky Go, NOW
21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff)
-
Celtic Glasgow-Stoccarda (Sky Sport Max, Sky Sport 253; Sky Go, NOW)
-
Lilla-Stella Rossa (Sky Sport Mix, Sky Sport 254; Sky Go, NOW)
-
Ludogorets-Ferencvaros (Sky Sport 256; Sky Go, NOW)
-
Panathinaikos-Viktoria Plzen (Sky Sport 255; Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff)
Drita-Celje, Omonia-Rijeka, Shkendija-Samsunspor
In formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, ritorno ottavi) – Manchester United-Atletico Madrid
Diretta streaming su Disney Plus
23.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Instituto-Atletico Tucuman
Diretta streaming su Como Tv