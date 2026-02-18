Atp Doha, Sinner vince contro Popyrin in due set: l’avversario ai quarti

Jannik Sinner sembra inarrestabile nell’ATP 500 di Doha: il tennista numero due al mondo ha vinto senza troppi problemi contro Popyrin

I quarti di finale sembravano un obiettivo scontato per Jannik Sinner, ma si sa nello sport non esiste praticamente mai un risultato già scritto in partenza. In più, per il tennista numero 2 al mondo l’appuntamento contro Popyrin presentava diverse insidie.

Ma l’azzurro è stato bravo a disinnescare qualsiasi buon tentativo di tornare in gara da parte dell’australiano e ha portato a casa il massimo risultato in un momento già importante per punti, ranking e stagione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il match è durato un’ora e ventiquattro minuti ed è terminato con il punteggio di 6-3 7-5. Sinner non ha dominato in lungo e in largo come spesso gli capita, ma è stato bravo a fare la differenza nei momenti giusti.

Sinner ai quarti di finale a Doha: l’avversario ai quarti

Sinner ha tenuto il controllo del match senza dare palle break all’avversario e vincendo il 79% dei punti quando ha servito la prima. Mentre il dato si è fermato al 73% con la seconda.

Insomma, una prestazione solida con ventiquattro vincenti da parte del numero due del mondo contro i sedici dell’avversario. La differenza l’hanno fatta anche gli errori non forzati, 19 contro 15.

Il percorso di Sinner a Doha andrà avanti contro Jakub Mensik, testa di serie numero 6, dopo che quest’ultimo oggi ha battuto il cinese Zhang con il punteggio di 6-3 6-2.