Olimpiadi già finite per lo sci alpino: perché e cosa succede adesso

Lo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si è concluso mercoledì 18 febbraio, ben quattro giorni prima della cerimonia di chiusura dei giochi, prevista per domenica 22 febbraio.

Questa disciplina, considerata tra le più attese e spettacolari del programma olimpico, ha assegnato tutte le medaglie previste (discesa libera, super G, slalom, gigante e combinata) entro la data indicata, lasciando poi un “vuoto” nel calendario olimpico. La chiusura anticipata ha suscitato molte domande tra gli appassionati, ma c’è una spiegazione logistica legata all’organizzazione complessiva delle competizioni.

Il motivo dei giorni “buchi” nel calendario

Il motivo principale per cui lo sci alpino si è concluso prima del previsto è da ricercare nell’esigenza organizzativa di avere giorni cuscinetto nel calendario delle Olimpiadi. In sostanza, gli organizzatori hanno predisposto un margine di tempo tra le gare principali per eventuali recuperi in caso di condizioni meteo avverse o problemi tecnici, proprio per evitare che eventi cancellati potessero essere riprogrammati prima della fine dei Giochi.

Fortunatamente, le condizioni climatiche sono state favorevoli nella maggior parte delle giornate, quindi non è stato necessario utilizzare queste giornate di riserva per spostare gare. Questo ha portato alla conclusione naturale e ordinata dello sci alpino senza intoppi, lasciando però ampi spazi senza eventi nel programma olimpico fino al termine ufficiale delle manifestazioni.

Cosa aspettarsi ora

Con lo sci alpino terminato, l’attenzione si sposta ora verso la Coppa del Mondo 2025-2026, che riprenderà già alla fine di febbraio. Nel weekend del 27 febbraio-1 marzo è in programma una serie di gare di alto livello nel massimo circuito internazionale: a Soldeu (Andorra) le donne gareggeranno con due Super-G e una discesa libera (incluso il recupero di una gara precedentemente cancellata), mentre a Garmisch-Partenkirchen (Germania) ci saranno discesa libera e super-G maschili.

Questa ripresa della Coppa del Mondo permetterà agli atleti di continuare la stagiona agonistica dopo lo stop olimpico e offrirà agli appassionati tante altre competizioni di livello da seguire.