Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: le speranza di medaglie del 19 febbraio

Giovedì 19 febbraio si presenza come un’altra giornata importante per la spedizione italiana alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo che il medagliere dell’Italia ha raggiunto cifre mai viste prima nella storia olimpica, gli occhi degli appassionati sono puntati sulle gare in programma oggi e sulle possibilità di altri podi tricolore.

Il borsino delle speranze di medaglia tiene conto di alcuni atleti che, in base alla forma mostrata finora e alla qualità della concorrenza, hanno buone probabilità di salire sul podio regalando all’Italia altre soddisfazioni in questa rassegna di casa.

Sci alpinismo: occhi sulla finale femminile

Tra gli appuntamenti più attesi del giorno c’è la finale sprint femminile di sci alpinismo prevista per le ore 13.55. Questa disciplina fa il suo esordio olimpico storico proprio a Milano-Cortina con l’Italia che punta tutto sulle sue rappresentanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nonostante la nazionale azzurra negli anni abbia perso qualche posizione rispetto alle potenze internazionali, esiste ancora una concreta possibilità di medaglia. La francese Emily Harrop è la favorita principale, ma la nostra Giulia Murada viene considerata competitiva per un posto sul podio. Con una percentuale di medaglia stimata intorno al 55%, la sciatrice valtellinese è quella meglio posizionata tra le italiane, anche se dovrà fare i coni con avversarie di spessore come le francesi Margot Ravinel e la svizzera Marianne Fatton, atlete con esperienza consolidata nel circuito internazionale.

Speed skating: Di Stefano sogna un risultato storico

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, scenderà in pista nei 1500 metri di speed skating maschili Daniele Di Stefano. Questa distanza non è mai stato tradizionalmente terreno di medaglia per lui, e nell’arco della carriera l’atleta non ha mai raggiunto il podio in Coppa del Mondo in questa specialità.

Tuttavia, le buone sensazioni mostrate nei recenti 1000 metri e la crescita evidenziata durante le gare olimpiche di questa rassegna, l’azzurro potrebbe inserirsi nella lotta per un piazzamento importante. Le probabilità di medaglia per Di Stefano sono considerate più contenute rispetto ai favoriti internazionali, ma l’evento resta imbattuto e la speranza azzurra non è affatto spenta.