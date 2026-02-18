Curling femminile, l’Italia perde 7-8 all’extra-end: solo due vittorie

L’Italia del curling femminile ritrova la sconfitta dopo due vittorie consecutive: le Azzurre perdono all’extra-end contro il Canada

Il round robin dell’Italia impatta anche contro il Canada. L’inizio di torneo delle Azzurre le aveva condannate all’ultimo posto, ma poi c’è stata la forte reazione di Constantini e compagne che hanno ottenuto due vittorie consecutive pesanti e mosse sia dall’orgoglio, sia da un ottimo curling.

I successi contro Stati Uniti e Giappone avevano riacceso la speranza di lasciare almeno i bassi fondi della classifica, ma oggi si presentava un complicato appuntamento contro il Canada.

L’Italia non ha mai mollato, ma alla fine ha dovuto cedere alle nordamericane con il punteggio di 7-8.

L’Italia ben figura contro il Canada, ma arriva un’altra sconfitta

Il Canada partiva come favorito indiscusso, ma l’Italia ha messo comunque in mostra un buon curling che ha permesso alle Azzurre di reggere alla pari il confronto per lunghi tratti del match. Purtroppo, però, senza mai riuscire davvero a credere di poter agguantare un’altra vittoria.

Un’ottima strategia e delle ottime mosse da parte delle Azzurre, però, le hanno portate all’extra-end, dove il Canada ha avuto la meglio con il risultato di 7-8.

Va dato comunque merito all’Italia per la crescita che si è vista nel corso del torneo. L’eliminazione è da imputare a un inizio difficile e alle troppe sconfitte nella prima parte del round robin. Ma anche questo può essere un momento di crescita per l’intero movimento.