Olimpiadi Milano-Cortina 2026: gli orari di oggi, TV, streaming e azzurri in gara

Nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio, il programma di Milano.Cortina 2026 ci offre numerose discipline che assegneranno medaglie.

Va avanti il torneo di curling maschile e si disputeranno diverse gare decisive per gli atleti italiani. La copertura televisiva e in streaming è vasta. dalle ore del mattino fino a tarda sera si alternano eventi trasmessi dai canali Rai, Eurosport, DAZN, Discovery+, HBO Max, ai quali si aggiunge anche la piattaforma di Rai Play. La programmazione è pensata per soddisfare chi vuole seguire tutte le gare, soprattutto quelle che vedono protagonisti gli Azzurri.

Calendario e azzurri in gara

La giornata olimpica di giovedì 19 febbraio è caratterizzata da un calendario molto denso. Dalle prime ore della mattina si aprono le competizioni con il curling maschile: l’Italia affronta infatti la Svizzera nel round robin per cercare l’accesso alla semifinale (09:05). Subito dopo seguono le prove di combinata nordica con il team sprint azzurro (10.00), e poi le batterie delle sprint di sci alpinismo (9.50), dove nomi come Alba De Silvestro, Giulia Murada e Michele Boscacci (che scenderà in pista alle 10.30) possono ambire a raggiungere le finali e magari giocarsi una medaglia.

Durante la mattinata e il primo pomeriggio, inoltre, proseguiranno le competizioni di bob, le qualificazioni di sci freestyle, fino ad arrivare alle semifinali e finali dello sprint di sci alpini. Nel pomeriggio c’è spazio anche per i 1500 metri maschili di speed skating, con Daniele Di Stefano protagonista (16.30), oltre al libero femminile del pattinaggio di figura, con tutti i riflettori puntati su Lara Naki Gutmann (19.00).

Dove seguire le gare: TV, streaming e dirette

Per seguire tutte le gare di giovedì 19 febbraio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili diverse opzioni. In chiaro, Rai 2 HD e Rai Sport HD trasmetteranno gran parte delle competizioni con collegamenti dal mattino fin alla sera. Chi preferisce lo streaming potrà utilizzare RaiPLay ma anche piattaforme come Eurosport1, Eurosport2, DAZN, Discovery+ ed HBO Max, che offrono amplificazioni di copertura, specialmente per discipline specifiche o segmenti non sempre in chiaro.

La giornata olimpica si prospetta dunque intensa: tra finali, semifinali e qualificazioni, gli appassionati avranno a disposizione numerosi eventi da non perdere, con protagonisti atleti provenienti da tutto il mondo, e gli Azzurri pronti a competere per migliore il medagliere italiano.