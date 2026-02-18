Incubo Inter, tris del Bodo/Glimt. Ma il Milan non vince

L’Inter delude contro il Bodo/Glimt e perde con il risultato di 3-1, serve la rimonta a San Siro. Il sorriso arriva dalla Serie A: il Milan non vince contro il Como

Non era una partita facile e lo si sapeva già in partenza. Certo, in pochi potevano aspettarsi che l’Inter perdesse contro il Bodo/Glimt con il risultato di 3-1. Si mettono in salita i playoff di Champions League che garantiscono l’accesso agli ottavi dopo una prova opaca da parte dei nerazzurri.

La Beneamata è partita meglio, ma non ha sfruttato le occasioni e ha subito il gol di Fat. A pareggiare è stato Pio Esposito con una bella girata, ma il secondo tempo è stato totalmente in salita.

Lautaro Martinez è uscito per un problema muscolare e subito dopo, in tre minuti, i norvegesi hanno trovato due gol con Hauge e Hogh. Il risultato di 3-1 è lo stesso con cui il Bodo/Glimt aveva battuto il Manchester City. Ora serve la rimonta martedì, ma bisognerà vincere con almeno due gol di vantaggio.

Il Milan si ferma contro il Como in Serie A

E chissà se parallelamente i nerazzurri avranno pensato all’opera dei cugini contro il Como. Anche in questo caso, non è stata una partita semplice. Al 32esimo l’ha sbloccata Nico Paz, che è tornato al gol.

Nella ripresa, e dopo una serie di cambi di Allegri, è stato Rafael Leao a trovare il pareggio. Ma non è bastato per recuperare tre punti pesanti sulla capolista. La partita è finita 1-1 e l’Inter è a +7 dai cugini. Un vantaggio da amministrare in vista del derby che potrebbe già essere decisivo.