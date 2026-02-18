Coppa del Mondo Paralimpica, il programma e le nostre dirette

Dal 19 al 22 febbraio Pisa torna capitale della scherma paraolimpica con l’11ª edizione della Coppa del Mondo Paralimpica, unica tappa italiana del circuito di World Abilitysport.

Coppa del Mondo Paralimpica, la presentazione

Sulle pedane del PalaCus quasi 400 atleti di 29 Paesi si sfideranno in 15 gare, tra prove individuali e competizioni a squadre, in un appuntamento chiave verso il percorso di qualificazione paralimpica.

La manifestazione, presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza delle istituzioni cittadine e dei vertici sportivi, vedrà l’Italia protagonista con una delegazione guidata dai CT Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada). Capo delegazione sarà Bebe Vio Grandis, simbolo del movimento azzurro.

Ampia la copertura mediatica garantita da Sportface e da “Assalto – La TV della Scherma”, che trasmetterà in diretta tutte le fasi finali delle quattro giornate. Telecronaca affidata a Salvatore Castiglione con il commento tecnico di Stefano Pantano.

Si parte giovedì 19 con le finali di spada femminile (Cat. B e A) e fioretto maschile (Cat. A e B) nel pomeriggio, seguite dalla cerimonia di premiazione. Venerdì spazio alla sciabola maschile e al fioretto femminile, con esibizione Under 14 e premiazioni serali. Sabato riflettori su sciabola femminile e spada maschile, mentre domenica gran finale con le tre prove a squadre: sciabola femminile, fioretto maschile e spada femminile, prima della chiusura ufficiale.

Un palinsesto ricco e continuo per vivere ogni assalto in tempo reale, con aggiornamenti, highlights e contenuti esclusivi. Quattro giorni di grande sport e inclusione, da seguire minuto per minuto sulla tv di Sportface.

Gli orari ed il programma completo

Giorno Orario Gara Categoria Azzurri in pedana Giovedì 19/02 14:40 Spada femminile – Semifinale 1 B Julia Markowska 14:50 Spada femminile – Semifinale 2 B Julia Markowska 15:10 Fioretto maschile – Semifinale 1 A Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi 15:20 Fioretto maschile – Semifinale 2 A Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi 15:40 Spada femminile – Finale B Julia Markowska 15:50 Fioretto maschile – Finale A Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi 17:40 Spada femminile – Semifinale 1 A Sofia Brunati, Sofia Garnero 17:50 Spada femminile – Semifinale 2 A Sofia Brunati, Sofia Garnero 18:10 Fioretto maschile – Semifinale 1 B Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo 18:20 Fioretto maschile – Semifinale 2 B Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo 18:40 Spada femminile – Finale A Sofia Brunati, Sofia Garnero 18:50 Fioretto maschile – Finale B Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo 19:20 Cerimonia di premiazione – – Venerdì 20/02 12:40 Sciabola maschile – Semifinale 1 A Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan 12:50 Sciabola maschile – Semifinale 2 A Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan 13:10 Fioretto femminile – Semifinale 1 B Andreea Mogos 13:20 Fioretto femminile – Semifinale 2 B Andreea Mogos 13:40 Sciabola maschile – Finale A Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan 13:50 Fioretto femminile – Finale B Andreea Mogos 16:20 Sciabola maschile – Semifinale 1 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci 16:30 Sciabola maschile – Semifinale 2 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci 16:50 Fioretto femminile – Semifinale 1 A Sofia Garnero, Loredana Trigilia 17:00 Fioretto femminile – Semifinale 2 A Sofia Garnero, Loredana Trigilia 17:20 Sciabola maschile – Finale B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci 17:30 Fioretto femminile – Finale A Sofia Garnero, Loredana Trigilia 17:45 Esibizione Under 14 – – 18:00 Cerimonia di premiazione – – Sabato 21/02 14:00 Sciabola femminile – Semifinale 1 B Gloria Lorenzetti, Julia Markowska, Andreea Mogos 14:10 Sciabola femminile – Semifinale 2 B Gloria Lorenzetti, Julia Markowska, Andreea Mogos 14:30 Spada maschile – Semifinale 1 A Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi 14:40 Spada maschile – Semifinale 2 A Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi 15:00 Sciabola femminile – Finale B Gloria Lorenzetti, Julia Markowska, Andreea Mogos 15:10 Spada maschile – Finale A Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi 17:40 Sciabola femminile – Semifinale 1 A Sofia Brunati, Gaia De Rossi, Loredana Trigilia 17:50 Sciabola femminile – Semifinale 2 A Sofia Brunati, Gaia De Rossi, Loredana Trigilia 18:10 Spada maschile – Semifinale 1 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti, Leonardo Rigo 18:20 Spada maschile – Semifinale 2 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti, Leonardo Rigo 18:40 Sciabola femminile – Finale A Sofia Brunati, Gaia De Rossi, Loredana Trigilia 18:50 Spada maschile – Finale B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti, Leonardo Rigo 19:20 Cerimonia di premiazione – – Domenica 22/02 11:30 Sciabola femminile – Finale a squadre – Loredana Trigilia, Julia Markowska, Andreea Mogos 12:20 Fioretto maschile – Finale a squadre – Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Michele Massa, Matteo Betti 14:30 Spada femminile – Finale a squadre – Sofia Garnero, Sofia Brunati, Julia Markowska 15:30 Cerimonia di premiazione – –

