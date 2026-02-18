Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Scherma

Coppa del Mondo Paralimpica, il programma e le nostre dirette

Antonio Lauro
-
Coppa del Mondo Paralimpica
Coppa del Mondo Paralimpica

Dal 19 al 22 febbraio Pisa torna capitale della scherma paraolimpica con l’11ª edizione della Coppa del Mondo Paralimpica, unica tappa italiana del circuito di World Abilitysport.

Coppa del Mondo Paralimpica

Coppa del Mondo Paralimpica

Coppa del Mondo Paralimpica, la presentazione

Sulle pedane del PalaCus quasi 400 atleti di 29 Paesi si sfideranno in 15 gare, tra prove individuali e competizioni a squadre, in un appuntamento chiave verso il percorso di qualificazione paralimpica.

La manifestazione, presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza delle istituzioni cittadine e dei vertici sportivi, vedrà l’Italia protagonista con una delegazione guidata dai CT Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada). Capo delegazione sarà Bebe Vio Grandis, simbolo del movimento azzurro.

Ampia la copertura mediatica garantita da Sportface e da “Assalto – La TV della Scherma”, che trasmetterà in diretta tutte le fasi finali delle quattro giornate. Telecronaca affidata a Salvatore Castiglione con il commento tecnico di Stefano Pantano.

Si parte giovedì 19 con le finali di spada femminile (Cat. B e A) e fioretto maschile (Cat. A e B) nel pomeriggio, seguite dalla cerimonia di premiazione. Venerdì spazio alla sciabola maschile e al fioretto femminile, con esibizione Under 14 e premiazioni serali. Sabato riflettori su sciabola femminile e spada maschile, mentre domenica gran finale con le tre prove a squadre: sciabola femminile, fioretto maschile e spada femminile, prima della chiusura ufficiale.

Coppa del Mondo Paralimpica (1)

Coppa del Mondo Paralimpica

Un palinsesto ricco e continuo per vivere ogni assalto in tempo reale, con aggiornamenti, highlights e contenuti esclusivi. Quattro giorni di grande sport e inclusione, da seguire minuto per minuto sulla tv di Sportface.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli orari ed il programma completo

Giorno Orario Gara Categoria Azzurri in pedana
Giovedì 19/02 14:40 Spada femminile – Semifinale 1 B Julia Markowska
14:50 Spada femminile – Semifinale 2 B Julia Markowska
15:10 Fioretto maschile – Semifinale 1 A Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi
15:20 Fioretto maschile – Semifinale 2 A Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi
15:40 Spada femminile – Finale B Julia Markowska
15:50 Fioretto maschile – Finale A Giuseppe Becciu, Matteo Betti, Samuele Frascaroli, Mattia Galvagno, Elio Iozzi, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi
17:40 Spada femminile – Semifinale 1 A Sofia Brunati, Sofia Garnero
17:50 Spada femminile – Semifinale 2 A Sofia Brunati, Sofia Garnero
18:10 Fioretto maschile – Semifinale 1 B Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo
18:20 Fioretto maschile – Semifinale 2 B Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo
18:40 Spada femminile – Finale A Sofia Brunati, Sofia Garnero
18:50 Fioretto maschile – Finale B Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo
19:20 Cerimonia di premiazione
Venerdì 20/02 12:40 Sciabola maschile – Semifinale 1 A Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan
12:50 Sciabola maschile – Semifinale 2 A Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan
13:10 Fioretto femminile – Semifinale 1 B Andreea Mogos
13:20 Fioretto femminile – Semifinale 2 B Andreea Mogos
13:40 Sciabola maschile – Finale A Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan
13:50 Fioretto femminile – Finale B Andreea Mogos
16:20 Sciabola maschile – Semifinale 1 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci
16:30 Sciabola maschile – Semifinale 2 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci
16:50 Fioretto femminile – Semifinale 1 A Sofia Garnero, Loredana Trigilia
17:00 Fioretto femminile – Semifinale 2 A Sofia Garnero, Loredana Trigilia
17:20 Sciabola maschile – Finale B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci
17:30 Fioretto femminile – Finale A Sofia Garnero, Loredana Trigilia
17:45 Esibizione Under 14
18:00 Cerimonia di premiazione
Sabato 21/02 14:00 Sciabola femminile – Semifinale 1 B Gloria Lorenzetti, Julia Markowska, Andreea Mogos
14:10 Sciabola femminile – Semifinale 2 B Gloria Lorenzetti, Julia Markowska, Andreea Mogos
14:30 Spada maschile – Semifinale 1 A Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi
14:40 Spada maschile – Semifinale 2 A Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi
15:00 Sciabola femminile – Finale B Gloria Lorenzetti, Julia Markowska, Andreea Mogos
15:10 Spada maschile – Finale A Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci, Samuele Frascaroli, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi
17:40 Sciabola femminile – Semifinale 1 A Sofia Brunati, Gaia De Rossi, Loredana Trigilia
17:50 Sciabola femminile – Semifinale 2 A Sofia Brunati, Gaia De Rossi, Loredana Trigilia
18:10 Spada maschile – Semifinale 1 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti, Leonardo Rigo
18:20 Spada maschile – Semifinale 2 B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti, Leonardo Rigo
18:40 Sciabola femminile – Finale A Sofia Brunati, Gaia De Rossi, Loredana Trigilia
18:50 Spada maschile – Finale B Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Michele Massa, Simone Rabitti, Leonardo Rigo
19:20 Cerimonia di premiazione
Domenica 22/02 11:30 Sciabola femminile – Finale a squadre Loredana Trigilia, Julia Markowska, Andreea Mogos
12:20 Fioretto maschile – Finale a squadre Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Michele Massa, Matteo Betti
14:30 Spada femminile – Finale a squadre Sofia Garnero, Sofia Brunati, Julia Markowska
15:30 Cerimonia di premiazione

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Change privacy settings
×