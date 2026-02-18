Conference Cup alla Scandone. C.N. Posillipo in diretta su Sportface TV

La Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo torna protagonista in Europa. Dal 19 al 22 febbraio il team napoletano sarà impegnata nel secondo girone di qualificazione di Conference Cup, in programma alla Piscina Scandone di Napoli, in un appuntamento che segna anche un momento storico per la copertura mediatica dell’evento.

Per la prima volta, infatti, Sportface TV trasmetterà in diretta streaming (clicca qui per la diretta) un evento internazionale di pallanuoto, seguendo tutte le partite del raggruppamento direttamente dalla Scandone. Un passo importante per la disciplina e per la visibilità del torneo, che potrà essere seguito integralmente sulla piattaforma.

Per la prima volta, infatti, Sportface TV trasmetterà in diretta streaming un evento internazionale di pallanuoto, seguendo tutte le partite del raggruppamento direttamente dalla Scandone.

Il girone alla Scandone

Cinque le squadre al via, oltre naturalmente alla formazione rossoverde, pronte a sfidarsi in un girone all’italiana. I georgiani della Dinamo Tbilisi, i serbi della Stella Rossa Belgrado, i francesi del Sete Natation e gli spagnoli del CN Matarò

Al termine delle cinque giornate, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale. La squadra allenata da Pino Porzio esordirà giovedì 19 febbraio alle ore 19:00 contro la Dinamo Tbilisi, formazione retrocessa dall’EuroCup e composta in gran parte da giocatori della nazionale georgiana. A seguire, alle 22:00, spazio alla sfida tra Stella Rossa e Sete Natation.

L’incontro al Comune e l’attesa della città

Alla vigilia della competizione, l’allenatore Pino Porzio, il vicepresidente sportivo Maurizio Marinella e il consigliere delegato alla pallanuoto Paride Saccoia hanno incontrato l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, per presentare l’evento e sottolineare il valore internazionale dell’appuntamento.

Dopo la convincente prova in campionato contro Brescia, la Ranieri Impiantistica arriva al weekend europeo con fiducia, forte anche del primo raggruppamento già vinto. Porzio potrà contare sull’intera rosa per un ciclo di quattro partite decisive.

Porzio: “Carichi ed emozionati”

“Siamo alla vigilia del match, mancano poche ore. Siamo preparati, abbiamo lavorato al meglio. Affrontiamo un avversario duro, con tanti giocatori della nazionale georgiana e grande esperienza. Noi vogliamo fortemente la qualificazione, giocheremo davanti al nostro pubblico”, ha dichiarato Porzio. “I ragazzi sono carichi, motivati e giustamente emozionati. Fa piacere ritornare a livello internazionale alla Scandone. Affronteremo quattro partite importanti. Invito tutti a venire in piscina: vedrete un bello spettacolo”.

La Scandone si prepara dunque a vivere quattro giorni di grande pallanuoto europea, con la spinta del pubblico napoletano e la copertura in diretta di Sportface TV, pronta a raccontare un evento che segna un nuovo capitolo per la visibilità internazionale della disciplina.

(Foto di Pierpaolo Capano)