Senegal-Guinea Equatoriale in tv: data, orario, streaming quarti di finale Coppa d’Africa 2022

by Mattia Zucchiatti

Sadio Mane - Foto Fars News Agency - CC-BY-4.0

Il Senegal sfiderà la Guinea Equatoriale nel quarto di finale di Coppa d’Africa 2022. Si gioca alle 20:00 di domenica 30 gennaio nella cornice dello Stade de Japoma di Douala. La partita potrà essere seguita in diretta su Eurosport Player e Discovery+. Sportface.it però non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti. Koulibaly e compagni non vogliono fermarsi e cercano la semifinale. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.