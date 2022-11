Roma-Nagoya Grampus oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

Tutto pronto per la prima amichevole in Giappone della Roma di Josè Mourinho. La squadra giallorossa sfida il Nagoya Grampus al Toyota Stadium alle 11:30 (orario italiano) di oggi, venerdì 25 novembre. Assenti i giocatori impegnati al Mondiale (Dybala, Vina, Zalewski, Rui Patricio) e gli infortunati (Cristante, Wijnaldum). Presenti tanti ragazzi giovani: Volpato guida la spedizione della primavera, ma occhio anche a Tahirovic, fresco d’esordio contro il Torino, Filippo Missori e Dimitrios Keramitsis. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal 1′.

