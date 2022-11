La Roma di Josè Mourinho sfida il Nagoya Grampus al Toyota Stadium alle 11:30 di venerdì 25 novembre in quella che è la prima amichevole di questa tournée giapponese dei giallorossi. Senza i giocatori impegnati al Mondiale (Dybala, Vina, Zalewski, Rui Patricio) e gli infortunati (Cristante, Wijnaldum), Mourinho ha convocato anche diversi giovani. Questo è un test prezioso per loro per mettersi in luce. Da valutare anche la condizione di alcuni calciatori recuperati da poco, come Pellegrini, Spinazzola e Belotti.

Roma-Nagoya Grampus 0-0

90’+4 Finisce qui, scialbo 0-0 per la Roma contro il Nagoya Grampus.

90′ 4 minuti di recupero.

85′ Ci avviciniamo al finale senza altri squilli degni di nota.

80′ Ci si poteva aspettare di più dalla Roma senza alcun dubbio.

74′ Ancora tanti cambi a spezzare il ritmo.

70′ La Roma sta provando a costruire, ma ci sono pochi spazi.

64′ Una serie di cambi a spezzare il ritmo.

60′ Svilar sporca per la prima volta i guantoni per parare una conclusione assai fiacca.

55′ La traversa di Ibanez! Che occasione per la Roma!

50′ Colpo di testa di Abraham in equilibrio precario, blocca il portiere.

48′ Fallo su Abraham e c’è una punizione interessante.

46′ Si riparte per il secondo tempo, c’è qualche cambio. Speriamo di assistere a una bella partita in questa ripresa.

45′ Finisce qui il primo tempo, in cui non è successo assolutamente nulla. Ottima applicazione tattica dei nipponici.

40′ Non stiamo assistendo a una bella partita e la Roma è estremamente sotto ritmo.

36′ Calcia a giro El Shaarawy dopo il buon controllo, blocca il portiere.

33′ Ammonito El Shaarawy.

28′ Sbaglia Nagai la facile sponda di testa, Roma che si era fatta trovare scoperta a sinistra. Partita bruttina, va detto.

23′ Ottima la prestazione fin qui di El Shaarawy, schierato sulla corsia di sinistra a tutta fascia. Buona applicazione difensiva.

20′ Pochissime idee per quanto riguarda la Roma, Abraham non ha toccato palla.

14′ Vina, Dybala, Rui Patricio e Zalewski sono i quattro romanisti ai Mondiali.

12′ Ritmi molto bassi, colpisce comunque l’ottima organizzazione della squadra nipponica.

8′ Mateus porta avanti un bel contropiede, poi Kumbulla mura il tiro dal limite dell’area.

5′ C’è il pubblico allo stadio, ma tutti con mascherina e con divieto di fare cori o urlare.

3′ La Roma è arrivata qui il 22 e resterà fino al 29. Formazione ovviamente rimaneggiata in virtù dei tanti assenti tra Mondiali e infortuni.

1′ Con un lieve ritardo sulla tabella di marcia finalmente si comincia!

11.30 Amici di Sportface, buongiorno dal Giappone dove la Roma sfida il Nagoya Grampus in questa amichevole invernale.