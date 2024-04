Ginnastica artistica, Europei Rimini 2024: Salvatore Maresca è 7° nella finale agli anelli

Non arriva un’altra medaglia per l’Italia nella terza giornata degli Europei di ginnastica artistica in corso presso la Fiera di Rimini. Una serata dedicata alle prime tre finali di specialità senior, con il solo Salvatore Maresca impegnato agli anelli, senza però riuscire ad avvicinarsi al podio. Una buona prima parte d’esercizio per l’azzurro, che però è impreciso nell’uscita che lo porta non oltre la settima posizione nella classifica finale. A salire sul gradino più alto del podio è, come da pronostico, il greco Eleftherious Petrounias al termine di una finale di altissimo livello in cui è riuscito a prevalere sull’azero Simonov e sul turco Asil.

“Sono soddisfatto. E’ stato un percorso lungo, difficile, altalenante perché mantenere un livello alto non è facile. Una finale assurda, il livello era altissimo. Sentivo che gli altri avevano fatto molto bene, forse questo mi ha portato a pensare un po’ troppo”, ha dichiarato subito dopo la gara Maresca. “Ho sporcato l’uscita, se l’avessi stoppata forse mi sarei potuto giocare una medaglia. In ogni caso sono orgoglioso di aver portato in alto i colori dell’Italia, ora bisogna continuare a lavorare in vista delle Olimpiadi. Si lavora a testa bassa come sempre”, ha aggiunto ai microfoni della Rai.

CLASSIFICA ANELLI

1 GRE PETROUNIAS Eleftherios 15.000

2 AZE SIMONOV Nikita 14.900

3 TUR ASIL Adem 14.900

4 ARM AVETISYAN Artur 14.800

4 AUT HOECK Vinzenz 14.800

6 GBR TULLOCH Courtney 14.700

7 ITA MARESCA Salvatore 14.566

8 TUR COLAK Ibrahim 14.500

Dalla finale al corpo libero arriva la conferma di Luke Whitehouse, che difende il titolo già conquistato lo scorso anno ad Antalya. Come accaduto in Turchia, il ginnasta britannico riesce a superare di misura il favorito della vigilia Artem Dolgopyat: 14.866 il primo, 14.833 per l’israeliano nato in Ucraina. A completare il podio è l’ungherese Krisztofer Meszaros, già tra i protagonisti mercoledì nel corso delle qualifiche: il suo 14.600 è uno score di spessore, con il quale è riuscito a staccare e non di poco gli altri contendenti al podio. Quarto è infatti l’iberico Unai Baigorri (14.233) davanti al francese Leo Saladino (14.066).

CLASSIFICA CORPO LIBERO

1 GBR WHITEHOUSE Luke 14.866

2 ISR DOLGOPYAT Artem 14.833

3 HUN MESZAROS Krisztofer 14.600

4 ESP BAIGORRI Unai 14.233

5 FRA SALADINO Leo 14.066

6 GBR JARMAN Jake 13.966

7 ESP MIR Nicolau 13.666

8 FRA ZONA Jim 12.933

Al cavallo con maniglie, dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo, invece è ancora Rhys McClenaghan a salire sul tetto d’Europa. Terzo titolo continentale per l’irlandese, che ha sbaragliato la concorrenza odierna riuscendo a dominare con una prova superba che gli ha portato uno score di 15.300. Nulla da fare per il comunque più che ottimo Loran De Munck a 14.933, mentre il campione all-around Marios Georgiou si deve accontentare della terza piazza. Di pregevole fattura anche l’esercizio del 21enne elvetico Matteo Giubellini, fermatosi però a un passo dal podio. Uno dei favoriti della gara, l’ucraino Verniaiev, cade e compromette le sue chances di podio.

CLASSIFICA CAVALLO CON MANIGLIE

1 IRL MC CLENAGHAN Rhys 15.300

2 NED DE MUNCK Loran 14.933

3 CYP GEORGIOU Marios 14.800

4 SUI GIUBELLINI Matteo 14.600

5 CRO UDE Filip 14.533

6 GEO SKHILADZE Levan 14.233

7 UKR VERNIAIEV Oleg 14.200

8 ISR LIUBIMOV Ilia 13.133

9 ARM KHACHIKYAN Gagik 12.466

Domani la kermesse continentale prosegue in quel di Rimini: si parte alle ore 10:00 con le finali di specialità junior che andranno in diretta su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). Nel pomeriggio, invece, la seconda parte delle finali di specialità senior con volteggio, parallele e sbarra.