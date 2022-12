Reggio Emilia-Bonn stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Reggio Emilia-Bonn, sfida valida come sesta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Confermare lo spirito battagliero dell’ultimo turno di campionato ma con ancora più solidità per cercare di aggiudicarsi il match point per il passaggio del turno nella competizione europea. Gli uomini di Sakota (ancora assente per Covid, al suo posto Fucà) hanno mostrato segnali di ripresa contro Venezia, salvo poi perdere di netto al supplementare, e ora sono costretti a rimettere sul parquet una prestazione da grande squadra: gli avversari, infatti, sono temibili. Primi in classifica in Budesliga e già qualificati al turno successivo in Champions, ma Cinciarini e compagni potranno contare sul supporto del PalaBigi. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 21 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Reggio Emilia-Bonn di Champions League.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.