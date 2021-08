Psv-Benfica stasera in tv: data, orario e streaming ritorno playoff Champions League

by Mattia Zucchiatti 2

Alle 21:00 di martedì 24 agosto Psv e Benfica scenderanno in campo con l’obiettivo del passaggio del turno allo Stadion. Si riparte dal 2-1 per i portoghesi dell’andata e per il Psv c’è la necessità della rimonta per conquistare la qualificazione. Potrete seguire in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno oltre che su Italia Uno. Potrete seguire la sfida anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Mediaset Play. Sportface.it non vi lascerà soli e vi offrirà la cronaca del match, con le parole dei protagonisti a fine partita.