Psg-Roma femminile oggi in tv: canale, orario e streaming Women’s Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di stasera, giovedì 14 dicembre la Roma di Alessandro Spugna sfiderà il Psg in occasione della terza giornata della fase a gironi di Women’s Champions League. Dopo il pareggio col Bayern e la vittoria in casa contro l’Ajax, Giacinti e compagne vogliono confermarsi in vetta al girone di ferro con 4 punti (al momento a pari del Bayern). Bisogna però superare l’ostacolo Psg, attualmente a quota zero e a caccia di riscatto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn (telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Marta Carissimi).

Alla vigilia Alessandro Spugna ha caricato l’ambiente: “Stiamo facendo molto bene, di questo siamo tutti molto contenti, ma dobbiamo anche goderci questo momento e non dobbiamo pensare alla fine della stagione. Andiamo avanti così, perché stiamo facendo delle ottime prestazioni, stiamo cogliendo degli ottimi risultati. La cosa più importante è concentrarci sulla gara di domani”.