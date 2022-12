NFL 2022/2023, week 16 in tv: programma, orari e diretta streaming su Dazn

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla Week 16 della stagione NFL 2022/2023. Il football americano non ci lascia soli neanche nei giorni di festività natalizie, anzi decide di raddoppiare e regalarci emozioni sia durante la vigilia che il 25. Dopo il TNF che andrà in scena tra Jaguars e Jets, la maggior parte delle sfide di questa settimana si giocheranno proprio nella giornata della vigilia di Natale con i consueti due slot delle 19:00 e 22:00 circa italiane. Per il 25 invece tre sfide, una dietro l’altra: iniziano Packers e Dolphins, proseguono Broncos-Rams e chiudono nella notte Buccaneers e Cardinals.

Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, questa settimana con sette incontri in diretta. In più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma di Week 16.

LE DATE DELLA STAGIONE NFL

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

NFL 2022/2023 – IL PROGRAMMA DI WEEK 16

23 DICEMBRE

Ore 02:20

Jacksonville Jaguars @ New York Jets (DAZN)

24 DICEMBRE

Ore 19:00

Atlanta Falcons @ Baltimore Ravens

Detroit Lions @ Carolina Panthers

Buffalo Bills @ Chicago Bears

New Orleans Saints @ Cleveland Browns

Seattle Seahawks @ Kansas City Chiefs (DAZN)

New York Giants @ Minnesota Vikings

Cincinnati Bengals @ New England Patriots

Houston Texans @ Tennessee Titans

Ore 22:05

Washington Commanders @ San Francisco 49ers

Ore 22:25

Philadelphia Eagles @ Dallas Cowboys (DAZN)

25 DICEMBRE

Ore 02:15

Las Vegas Raiders @ Pittsburgh Steelers (DAZN)

Ore 19:00

Green Bay Packers @ Miami Dolphins (DAZN)

Ore 22:30

Denver Broncos @ Los Angeles Rams (DAZN)

26 DICEMBRE

Ore 02:20

Tampa Bay Buccaneers @ Arizona Cardinals (DAZN)

27 DICEMBRE

Ore 02:15

Los Angeles Chargers @ Indianapolis Colts