Juventus-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Lecce, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium i bianconeri, feriti dalla bruttissima sconfitta di sabato, ospitano gli scatenati salentini ancora imbattuti e terzi in classifica, dunque davanti ai bianconeri. Chi riuscirà a vincere in questo turno infrasettimanale? Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 26 settembre.

Juventus-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo.