Entella-Renate oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative a Entella-Renate: ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. La formazione ligure è in piena lotta per la promozione diretta in Serie B, ma vuole tenere aperte anche le porte della Coppa che, in caso di successo, garantirebbe un posto nei playoff di fine stagione. La compagine ospite, dal suo canto, è protagonista di un’ottima stagione ma, dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, ha intenzione di rialzare la testa immediatamente. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 7 dicembre, la diretta streaming sarà trasmessa su Eleven Sports.

