Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della Diriyah Tennis Cup 2022, esibizione che andrà in scena dall’8 al 10 dicembre in Arabia Saudita. Non ci saranno in palio punti per il ranking Atp o un trofeo dello slam, ma il campo partecipanti dell’esibizione in terra saudita di certo attrae tutti gli appassionati tennistici. Quattro giocatori attualmente tra i top-10, più altri che ci sono stati o hanno vinto degli slam, come Wawrinka e Thiem. Il nostro Matteo Berrettini proverà a farsi valere, ma soprattutto per lui sarà un test dal punto di vista fisico dopo gli ultimi acciacchi di fine stagione. Si rivede anche Nick Kyrgios, che Atp Finals di doppio a parte, ha giocato un solo evento di singolare negli ultimi tre mesi.

DIRIYAH TENNIS CUP IN TV – La diretta del torneo di singolare sarà fornita da Eurosport/Discovery sia sulla piattaforma Discovery+ che sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su Dazn e Sky. Al momento non è stato invece comunicato nulla per quanto riguarda le sfide del torneo di doppio di consolazione.

I PARTECIPANTI

MONTEPREMI

IL PROGRAMMA E GLI ORARI ITALIANI DIRIYAH TENNIS CUP 2022

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE

Ore 09:00 italiane: 4 match di primo turno

Non prima delle 14:00: 1°quarto di finale (Diretta Eurosport 2 e Discovery+)

A seguire: 2°quarto di finale (Diretta Eurosport 2 e Discovery+)

Non prima delle 18:00: 3°quarto di finale (Diretta Eurosport 2 e Discovery+)

A seguire: 4°quarto di finale (Diretta Eurosport 2 e Discovery+)

VENERDI’ 9 DICEMBRE

Ore 14:00: Semifinale Singolare (Diretta Eurosport 2 e Discovery+)

A seguire: Semifinale Doppio di consolazione

Non prima delle 18:00: Semifinale Singolare (Diretta Eurosport 1 e Discovery+)

A seguire: Semifinale Doppio di consolazione

SABATO 10 DICEMBRE

Ore 14:00: Finale Doppio di consolazione

Ore 16:00: Esibizione

Ore 18:00: Finale Singolare (Diretta Eurosport 1 e Discovery+)