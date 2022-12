Il montepremi ed il prize money della Diriyah Tennis Cup 2022, esibizione che andrà in scena dall’8 al 10 dicembre in Arabia Saudita. Il tennis a quanto pare non va mai in vacanza, e solamente un paio di settimane dopo la conclusione ufficiale della stagione ritroviamo tanti top players che testano le loro condizioni durante la preparazione invernale. Presente anche il nostro Matteo Berrettini, che dopo l’ennesima annata falcidiata dagli infortuni prova a mettere qualche match sulle gambe in vista dei primi tornei del 2023. Il prize money totale dell’evento è di 3,000,000$. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro.

I PARTECIPANTI

COPERTURA TV

MONTEPREMI DIRIYAH TENNIS CUP 2022*

Vincitore Singolare: $ 1.000.000

Finalista Singolare: $ 500.000

Semifinalisti Singolare: $ 250.000

Vincitori Doppio: $ 250.000 per giocatore

Finalisti Doppio: $ 125.000 per giocatore

Semifinalisti Doppio: $ 75.000 per giocatore

*A cui bisogna aggiungere un premio di partecipazione non reso pubblico dagli organizzatori.