Diriyah Tennis Cup 2022: non solo Matteo Berrettini, ecco tutti i partecipanti

Matteo Berrettini sarà uno dei protagonisti della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo di esibizione sul cemento outdoor di Al Diriyah in programma da giovedì 8 a sabato 10 dicembre. Saranno ben 12 i tennisti (compreso Berrettini) ai nastri di partenza del ricco torneo saudita, che vede un campo di partecipazione notevole. Andiamo a scoprire tutti i partecipanti.

Saranno ben cinque i Top 10 presenti in Arabia Saudita, dal campione slam Daniil Medvedev al vincitore delle Atp Finals Stefanos Tsitsipas, passando per i forti Fritz, Rublev e Hurkacz. Non è in Top 10 ma solo per gli infortuni invece Alexander Zverev, che ha scelto Al Diriyah per il suo ritorno in campo (il suo ultimo match ufficiale risale al Roland Garros). Al via anche degli ex Top 10 come Berrettini, Norrie e Nick Kyrgios, ma anche ex campioni slam come Thiem e Wawrinka. Completa il parterre il talento elvetico Stricker. Di seguito la lista completa.