Bari-Como oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Como, match del San Nicola valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra guidata da Michele Mignani, dopo la sconfitta incassata contro il Parma, ha bisogno di reagire per scalare posizioni in classifica in ottica playoff. La formazione ospite, dal suo canto, si trova al secondo posto e spera di accorciare le distanze dal Parma capolista. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

