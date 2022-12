Alcaraz-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta tv e streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Carlos Alcaraz sfiderà Andrey Rublev nella seconda semifinale del Mubadala World Tennis Championship 2022, esibizione in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. Il russo nel round d’esordio si è imposto in due set lottati sul croato Borna Coric, ma è abbastanza chiaro che tutti i riflettori saranno puntati sul ritorno in campo del numero uno al mondo. Il giovane spagnolo dopo l’infortunio alla spalla rimediato durante il Masters 1000 di Parigi-Bercy, che l’ha costretto a saltare le Atp Finals e le Davis Cup Finals, torna a competere, seppur in un contesto d’esibizione. Ma siamo certi che l’allievo di Juan Carlos Ferrero come prima cosa vorrà testare la sua condizione a ormai poche settimane dallo start ufficiale della stagione 2023. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che quindi si affronteranno per la prima volta.

Carlos Alcaraz e Andrey Rublev scenderanno in campo oggi, sabato 17 dicembre, non prima delle ore 16:00 italiane, quando ad Abu Dhabi saranno le 19:00. Sarà possibile seguire in diretta televisiva la sfida su Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche lo streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e Now Tv (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.