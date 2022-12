Mubadala World Tennis Championship 2022: calendario, programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Mubadala World Tennis Championship 2022, esibizione che andrà in scena dal 16 al 18 dicembre. Si resta in Medio Oriente per la seconda esibizione tennistica di questo mese, ma dall’Arabia Saudita ci spostiamo verso gli Emirati Arabi Uniti, e più precisamente ad Abu Dhabi. Sei i partecipanti al torneo maschile, che partirà con due match di quarti di finale: Tsitsipas contro Norrie e Rublev contro Coric. I due vincitori degli incontri affronteranno in semifinale rispettivamente Casper Ruud e Carlos Alcaraz, esentanti dal primo turno. Nel corso della giornata di venerdì andrà in scena anche una singola esibizione femminile, che vedrà di fronte Emma Raducanu e Ons Jabeur.

DOVE SEGUIRLO IN TV

MONTEPREMI

IL PROGRAMMA E GLI ORARI ITALIANI

VENERDI’ 16 DICEMBRE (Diretta Sky Sport Tennis)

Ore 13:00 – Stefanos Tsitsipas vs. Cameron Norrie

Non prima delle 15:00 – Andrey Rublev vs Borna Coric

Non prima delle 17:00 – Emma Raducanu vs Ons Jabeur

SABATO 17 DICEMBRE (Diretta Sky Sport Tennis)

Ore 12:00 – Perdente Tsitsipas/Norrie vs. Perdente Rublev/Coric

Non prima delle 14:00 – Casper Ruud vs. Vincente Tsitsipas/Norrie

Non prima delle 16:00 – Carlos Alcaraz vs. Vincente Rublev/Coric

DOMENICA 18 DICEMBRE (Diretta Sky Sport Tennis)



Ore 10:00 – Finale 3/4 Posto

Non prima delle 12:00 – Finale