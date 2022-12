Mubadala World Tennis Championship 2022: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del Mubadala World Tennis Championship 2022, evento d’esibizione in programma da venerdì 16 a domenica 18 dicembre sui campi in cemento outdoor dell’International Tennis Centre Zayed Sports City di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Presenti sei tra i migliori giocatori del mondo, tra cui lo spagnolo Carlos Alcaraz, al rientro dopo l’infortunio al costato del Masters 1000 di Parigi Bercy che gli è costato la partecipazione alle ATP Finals di Torino. Insieme all’allievo di Ferrero saranno al via anche il norvegese Casper Ruud, il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Andrey Rublev, il britannico Cameron Norrie ed il croato Borna Coric, entrato per ultimo all’interno della manifestazione araba al posto dell’infortunato statunitense Frances Tiafoe.

Riflettori puntati anche su due grandi protagoniste del circuito femminile come la tunisina Ons Jabeur, finalista in carica di Wimbledon e degli US Open, e della britannica Emma Raducanu, ex vincitrice proprio dello Slam americano. Per aumentare la competitività del torneo, gli organizzatori del Mubadala World Tennis Championship 2022 hanno preso la decisione di adottare un unico montepremi pari a 250.000 dollari. Questo se lo aggiudicherà solamente il vincitore finale della prestigiosa kermesse. Gli altri giocatori non riceveranno alcun prize money ma solamente un premio di partecipazione. Non ci sono informazioni, infine, sulla somma in denaro che percepirà la vincitrice dell’unico incontro femminile in programma.