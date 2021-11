Short track, Debrecen 2021: Fontana penalizzata, azzurri quinti in staffetta

by Deborah Sartori

Short track Italia, Andrea Cassinelli, Pietro Sighel, Yuri Confortola e Tommaso Dotti - foto Fisg

L’Italia chiude senza podi ma con altre belle prestazioni la tappa di Debrecen della Coppa del Mondo 2021/2022 di short track. Sulla pista corta ungherese, il quartetto azzurro chiude al quinto posto la Finale A della staffetta maschile vinta dal Canada davanti a Corea del Sud e Ungheria. Pietro Sighel, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Yuri Confortola infatti vengono condizionati da una caduta, che impedisce solo di giocarsela alla pari. L’olimpionica Arianna Fontana, unica azzurra rimasta in gara sui 1000 metri, è uscita di scena nella seconda semifinale. I giudici di gara l’hanno estromessa dalla competizione e la valtellinese non ha potuto così lottare per il secondo podio dopo quello ottenuto sabato nei 500 metri. Penalizzata anche la staffetta mista composta da Cassinelli, Fontana, Dotti e Martina Valcepina, sempre nella nella seconda batteria delle semifinali. L’Italia ora guarda all’appuntamento della prossima settimana. A Dordrecht, in Olanda, nella quarta tappa di Coppa del Mondo, si definirà infatti la rosa dei qualificati per i Giochi Olimpici di Pechino 2022.